2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX3110/00
1 harjaustila
1 harjaspää
Enemmän harjausliikkeitä yhdessä päivässä kuin tavallisella harjalla kuukaudessa. Yli 15 000 harjausliikettä minuutissa.
Kapea ergonominen laite on suunniteltu yhtä helpoksi käyttää kuin tavallinen hammasharja.
Hampaiden harjaus kahdesti joka päivä auttaa ehkäisemään reikiä
2.7
5:stä
49
Arviot
bertie
09/04/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
leaves mouth feeliin fresh after use
Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
aese
31/07/2018
Portugal
Excelente produto
Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste