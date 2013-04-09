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  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
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  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
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  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
  • Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare PowerUpSonic-sähköhammasharja

HX3110/00

2.7
| (49) Arviot
Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
Philips Sonicare PowerUp on kehitetty yhtä helppokäyttöiseksi kuin tavallinen hammasharja, mutta se poistaa tavallista hammasharjaa enemmän plakkia. Enemmän harjausliikkeitä päivässä kuin tavallisella hammasharjalla kuukaudessa. Kokeile 60 päivän ajan!&lt;br>&lt;br>Men's Grooming Awards -voittaja sivustossa ShortList.com (2013).
Näytä kaikki edut

Hyvää vastinetta rahalle. Kokeile 60 päivää!

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  • 1 harjaustila

  • 1 harjaspää

Sonic-tekniikka

Sonic-tekniikka

Enemmän harjausliikkeitä yhdessä päivässä kuin tavallisella harjalla kuukaudessa. Yli 15 000 harjausliikettä minuutissa.

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen

Kapea ergonominen laite on suunniteltu yhtä helpoksi käyttää kuin tavallinen hammasharja.

Auttaa vähentämään reikiä

Auttaa vähentämään reikiä

Hampaiden harjaus kahdesti joka päivä auttaa ehkäisemään reikiä

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.7

5:stä

49

Arviot

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

leaves mouth feeliin fresh after use

Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

31/07/2018

Portugal

Portugal

Excelente produto

Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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