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Philips Sonicare PowerUp Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX3110/00
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Käyttöopas
Kaikki (2)
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
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Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline