TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Philips Sonicare PowerUp Sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

Tuki

Philips Sonicare PowerUpSonic-sähköhammasharja

HX3110/00

Philips Sonicare PowerUp Sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Rekisteröi tuotteesi

Hanki laajennettu takuu

Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 701.6 kB
  • 22 October 2020

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet