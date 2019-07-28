2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 harjaustila
1 harjaspää
Patentoitu Sonic-tekniikka poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.
Philips Sonicare -sähköhammasharja auttaa poistamaan ja vähentämään värjäytymiä hampaissasi, jotta saat kirkkaamman hymyn.
Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut. Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta toiseen.
4.3
5:stä
1094
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
AaJii
28/07/2019
Suomi
Tehokas sähköhammasharja
Philipsin uusi Sonicare sähköhammasharja on mutoilultaan parempi, kuin sen aikaisempi malli. Pesee tehokkaasti hampaat, ja akun kesto on hyvä. Parempi pesutulos kuin pyöriväharjaisilla koneilla.
Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja
Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja
Tanu50
19/02/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
HYVÄ OSTOS
Erinomainen akun kestävyys ja pesee hampaat puhtaaksi tehokkaasti!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja
Klevo
24/11/2019
Sverige
Vahvistettu ostaja
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Edut
Mycket bra kvalitet
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja