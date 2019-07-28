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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare EasyCleanSonic-sähköhammasharja

HX6511/50

4.3
| (1094) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
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Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Näytä kaikki edut

Vaivaton vaihto tavalliseen hammasharjaan tottuneelle

Poistaa paremmin plakkia

  • 1 harjaustila

  • 1 harjaspää

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Patentoitu Sonic-tekniikka poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Philips Sonicare -sähköhammasharja auttaa poistamaan ja vähentämään värjäytymiä hampaissasi, jotta saat kirkkaamman hymyn.

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut. Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta toiseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

1094

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

28/07/2019

Suomi

Suomi

Tehokas sähköhammasharja

Philipsin uusi Sonicare sähköhammasharja on mutoilultaan parempi, kuin sen aikaisempi malli. Pesee tehokkaasti hampaat, ja akun kesto on hyvä. Parempi pesutulos kuin pyöriväharjaisilla koneilla.

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja

19/02/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

HYVÄ OSTOS

Erinomainen akun kestävyys ja pesee hampaat puhtaaksi tehokkaasti!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja

24/11/2019

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Edut

Mycket bra kvalitet

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa

  2. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja