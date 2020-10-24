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Philips Sonicare EasyClean Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX6511/50
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Käyttöopas
Kaikki (8)
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
UV SanitizerUV-puhdistuslaite
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni