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  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic-sähköhammasharja

HX6731/02

4.2
| (534) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat, terveemmät hampaat
Kaikki haluavat kauniin hymyn. Anna hampaidesi luonnollisen valkoisuuden näkyä. Sonicare HealthyWhite -sähköhammasharja poistaa todistetusti yleiset tahrat jo kahdessa viikossa, kun Clean & White -puhdistustilaa käytetään säännöllisesti.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Erinomainen puhdistusteho, valkoisemmat hampaat

Valkoisemmat, terveemmät hampaat

  • 3 harjaustilaa

  • 1 harjaspää

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Clean & White -toiminto: poistaa tahroja todistetusti

Clean & White -toiminto: poistaa tahroja todistetusti

2 minuutin puhdistus- ja 30 sekunnin valkaisutila, jossa keskitytään etuhampaisiin. Poistaa tavallisimmat, esimerkiksi kahvin, teen, tupakan ja punaviinin aiheuttamat tahrat. Valkaisee hampaita 2 sävyn verran jo 2 viikossa.*

Clean-tila: 2 minuutin harjaustila

Poikkeuksellisen tehokas päivittäiseen puhdistukseen. Auttaa säilyttämään valkaisukäsittelyt.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

534

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

17/11/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

21/06/2018

Danmark

Danmark

Kan anbefales på det varmeste!

Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

16/02/2010

Danmark

Danmark

det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)

Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa

  2. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja