2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa
1 harjaspää
Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.
2 minuutin puhdistus- ja 30 sekunnin valkaisutila, jossa keskitytään etuhampaisiin. Poistaa tavallisimmat, esimerkiksi kahvin, teen, tupakan ja punaviinin aiheuttamat tahrat. Valkaisee hampaita 2 sävyn verran jo 2 viikossa.*
Poikkeuksellisen tehokas päivittäiseen puhdistukseen. Auttaa säilyttämään valkaisukäsittelyt.
4.2
5:stä
534
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
lenae
17/11/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Kjepau
21/06/2018
Danmark
Kan anbefales på det varmeste!
Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
majbritt
16/02/2010
Danmark
det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)
Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja