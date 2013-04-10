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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.
Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.
4.4
5:stä
35
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Katie
26/07/2012
United Kingdom
love it.
My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja