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  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic-sähköhammasharja

HX6782/02

4.4
| (35) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat, terveemmät hampaat
Kaikki haluavat kauniin hymyn. Anna hampaidesi luonnollisen valkoisuuden näkyä. HealthyWhite poistaa todistetusti yleiset tahrat jo kahdessa viikossa, kun Clean & White -puhdistustilaa käytetään säännöllisesti.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Valkoisemmat, terveemmät hampaat

  • 3 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

35

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

love it.

My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Arvioitu tuote: Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa

  2. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja