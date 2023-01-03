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  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonic-sähköhammasharja

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti. Saat valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.
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Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti

Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • 3 harjaustilaa

  • BrushSync-ominaisuus

  • Kuljetuskotelo

Valkoisemmat hampaat viikossa

Valkoisemmat hampaat viikossa

W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.

Valitse kolmen tilan välillä

Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealla.

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Tietoja tuotearvosteluista

4.4

5:stä

825

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
3
2
1

Transitmies

03/01/2023

Suomi

Vahvistettu ostaja

Paras sähköhammasharja

Paras sähköhammasharja mitä minulla koskaan on ollut. Aikaisemmin on ollut vain sen toisen tunnetun valmistajan harjoja ja nyt uskaltauduin kokeilemaan tätä merkkiä ja oli positiivinen kokemus

Edut

tulee puhdasta

Haitat

alussa pitää totutella, ettei värisevä harja osu hampaisiin kun siinä on niin kovat "kierrokset" mutta sen oppii nopeasti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja

Fennel

13/11/2024

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy to use

Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.

Edut

2 settings. Easy to use. Long battery life.

Haitat

Non so far

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Rai1961

24/08/2024

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Very good features

Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.