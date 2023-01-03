2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX6851/53
HX684E
Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti
Sisäänrakennettu paineanturi
3 harjaustilaa
BrushSync-ominaisuus
Kuljetuskotelo
W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.
Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealla.
Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.
Tietoja tuotearvosteluista
4.4
5:stä
825
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Transitmies
03/01/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Paras sähköhammasharja
Paras sähköhammasharja mitä minulla koskaan on ollut. Aikaisemmin on ollut vain sen toisen tunnetun valmistajan harjoja ja nyt uskaltauduin kokeilemaan tätä merkkiä ja oli positiivinen kokemus
Edut
tulee puhdasta
Haitat
alussa pitää totutella, ettei värisevä harja osu hampaisiin kun siinä on niin kovat "kierrokset" mutta sen oppii nopeasti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja
Fennel
13/11/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy to use
Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.
Edut
2 settings. Easy to use. Long battery life.
Haitat
Non so far
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Rai1961
24/08/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Very good features
Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.