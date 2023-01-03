Valitse kolmen tilan välillä

Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealla.