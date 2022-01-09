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  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Sonic-sähköhammasharja

HX6877/28

HX685T

4.5
| (490) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti. Saat valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.
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hammashuollon ammattilaisten eniten käyttämä sähköhammasharjamerkki

Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • 3 käyttötilaa, 3 tehoa

  • 2 BrushSync-ominaisuutta

  • Kuljetuskotelo

Valkoisemmat hampaat viikossa

Valkoisemmat hampaat viikossa

W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.

Kolme harjaustilaa, kolme tehoasetusta

Kolme harjaustilaa, kolme tehoasetusta

Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealla.

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Tietoja tuotearvosteluista

4.5

5:stä

490

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
3
2
1

Honglu2021

09/01/2022

Norge

Jeg er en fornøyd Philips kunde!

Veldig fornøyd Philips kunde. Ble anbefalt og vil anbefale venner dette produkter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonic elektrisk tannbørste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonic elektrisk tannbørste

Baloo4

23/05/2025

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great clean

Been using philips sonicare for around 25 years and cannot fault

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877 Sonic electric toothbrush

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877 Sonic electric toothbrush

Mitch007

13/01/2023

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great toothbrush :)

This is a really nice toothbrush, not to big or small to use. I can get to all of my teeth easily and having a sort of "next" bleep means spending to proper amount of time on each section of your mouth. My other half has the upgrade to this but only means it's connected to your phone and tells you off for not cleaning right so I rate this one better. The only draw back is this, you must be over a bowl/sink cos it creates alot of liquid in your mouth!

Edut

Great to get to those awkward back teeth

Haitat

Makes lots of spit/liquid in your mouth so you need a bowl/sink

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic electric toothbrush with accessories

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic electric toothbrush with accessories

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja