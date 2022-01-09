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HX6877/28
HX685T
hammashuollon ammattilaisten eniten käyttämä sähköhammasharjamerkki
Sisäänrakennettu paineanturi
3 käyttötilaa, 3 tehoa
2 BrushSync-ominaisuutta
Kuljetuskotelo
W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.
Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealla.
Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.
Tietoja tuotearvosteluista
4.5
5:stä
490
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Honglu2021
09/01/2022
Norge
Jeg er en fornøyd Philips kunde!
Veldig fornøyd Philips kunde. Ble anbefalt og vil anbefale venner dette produkter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonic elektrisk tannbørste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonic elektrisk tannbørste
Baloo4
23/05/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great clean
Been using philips sonicare for around 25 years and cannot fault
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877 Sonic electric toothbrush
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6877 Sonic electric toothbrush
Mitch007
13/01/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great toothbrush :)
This is a really nice toothbrush, not to big or small to use. I can get to all of my teeth easily and having a sort of "next" bleep means spending to proper amount of time on each section of your mouth. My other half has the upgrade to this but only means it's connected to your phone and tells you off for not cleaning right so I rate this one better. The only draw back is this, you must be over a bowl/sink cos it creates alot of liquid in your mouth!
Edut
Great to get to those awkward back teeth
Haitat
Makes lots of spit/liquid in your mouth so you need a bowl/sink
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic electric toothbrush with accessories
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic electric toothbrush with accessories
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja