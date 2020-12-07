2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.
Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.
4.1
5:stä
489
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Dell boy
07/12/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The sonicare works well
Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Waldo2010
15/11/2018
United Kingdom
Very good product *****
I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Higgieboy
04/02/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent product and service
I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.