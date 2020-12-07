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  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
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  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare FlexCareSonic-sähköhammasharja

HX6902/02

4.1
| (489) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Edistyksellinen puhdistus
Innovatiivinen teknologia tuottaa parempia tuloksia. Nyt on uusi taattu tapa parantaa suun terveyttä: Philips Sonicare FlexCare -sähköhammasharja, joka mukautuu suunhoitotarpeisiin.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Edistyksellinen puhdistus

  • 3 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

489

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

07/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The sonicare works well

Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

15/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good product *****

I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent product and service

I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 