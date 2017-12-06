2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Harjaspäiden UV-puhdistuslaite
Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.
Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan
4.2
5:stä
419
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Lovelyshan
06/12/2017
Sverige
Nice Design, convenient travel box
The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
JOHN123POP
09/09/2019
United Kingdom
EXCELLENT
I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
Kolibakteeri, streptokokki ja herpes simplex