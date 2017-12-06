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  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus
  • Edistyksellinen puhdistus

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare FlexCareSonic-sähköhammasharja

HX6932/10

4.2
| (419) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Edistyksellinen puhdistus
Innovatiivinen tekniikka tuottaa parempia tuloksia. Nyt on olemassa taattu tapa parantaa suun terveyttä: uusi Philips Sonicare FlexCare -sähköhammasharja, joka mukautuu suunhoitotarpeiden mukaan.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti

Edistyksellinen puhdistus

  • 3 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

  • Harjaspäiden UV-puhdistuslaite

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

419

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

06/12/2017

Sverige

Sverige

Nice Design, convenient travel box

The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

09/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT

I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Kolibakteeri, streptokokki ja herpes simplex