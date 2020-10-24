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Philips Sonicare FlexCare Sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

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Philips Sonicare FlexCareSonic-sähköhammasharja

HX6932/10

Philips Sonicare FlexCare Sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Eco passport, ekopassi - English (US)

  • PDF tiedosto, 210.5 kB
  • 24 October 2020

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 3.8 MB
  • 22 October 2020

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