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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare FlexCareSonic-sähköhammasharja

HX6942/04

4.4
| (26) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Määrittelee puhtauden uudelleen
Innovatiivinen teknologia tuottaa parempia tuloksia. Nyt on uusi taattu tapa parantaa suun terveyttä: Philips Sonicare FlexCare -sähköhammasharja, joka mukautuu suunhoitotarpeisiin.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

ja FlexCare-ominaisuudet

Määrittelee puhtauden uudelleen

  • 3 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

Sopii suuhun paremmin

Sopii suuhun paremmin

ProResult-harjaspään muotoillut, tavallista leveämmät harjakset ja entistä laajempi pyörimisliike tehostavat hampaiden puhdistamista.

3 joustavaa harjaustilaa, 2 mukautettavaa puhdistusohjelmaa

3 joustavaa harjaustilaa, 2 mukautettavaa puhdistusohjelmaa

3 joustavaa harjaustilaa, 2 mukautettavaa puhdistusohjelmaa.

Go Care: nopea 1 minuutin puhdistus

Yhden minuutin nopea puhdistus

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

26

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX6942/10 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX6942/10 Sonic electric toothbrush

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 