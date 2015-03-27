2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa
2 harjaspäätä
ProResult-harjaspään muotoillut, tavallista leveämmät harjakset ja entistä laajempi pyörimisliike tehostavat hampaiden puhdistamista.
3 joustavaa harjaustilaa, 2 mukautettavaa puhdistusohjelmaa.
Yhden minuutin nopea puhdistus
4.4
5:stä
26
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.