Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Sähköhammasharjat
Kaikki sarjat
Philips Sonicare FlexCare Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX6942/04
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
Eco passport, ekopassi - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (7)
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
ProResults gum healthNormaalit Sonic-harjaspäät
UV SanitizerUV-puhdistuslaite
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme