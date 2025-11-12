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  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
  • Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin

Philips Sonicare ExpertClean 7300Sonic-sähköhammasharja ja sovellus

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin
Philips Sonicare ExpertClean toimii asiakkaan henkilökohtaisena harjausoppaana. Älykkään anturitekniikan ja edistymisraporttien ansiosta asiakas voi seurata harjaustottumuksiaan ja saada harjaustekniikkaa ja päivittäistä suunhoitoa koskevaa palautetta.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Kokonaisvaltainen puhdistus asiakkaan tarpeiden mukaan.

Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin

  • Harjaustietojen helppo seuranta

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • Älykäs harjaspään tunnistus

  • 3 harjaustilaa, 3 tehoa

Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia

Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia

G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.

Huolehdi ikenistäsi, huolehdi terveydestäsi

Huolehdi ikenistäsi, huolehdi terveydestäsi

G3 Premium Gum Care -harjaspää parantaa ikeniesi terveyttä. Pienemmän kokonsa ja erityisten, ienrajoille tarkoitettujen harjastensa ansiosta se puhdistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti ienrajoja pitkin kohdista, joissa ientulehdukset saavat alkunsa. G3 Premium Gum Care vähentää kliinisten tutkimuksien mukaan ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*

Ohjeistaa kehittämään hammashoitorutiineja

Ohjeistaa kehittämään hammashoitorutiineja

Anturit seuraavat potilaan harjaustottumuksia, ja Philips Sonicare ExpertClean -runko antaa välitöntä palautetta. Ajan myötä Sonicare -sovellus kerää ja analysoi näitä tottumuksia ja luo sitten edistymisraportin, jotta potilas voi kehittää harjaustekniikkaansa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

519

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

12/11/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Perfectw tandenborstel

Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

09/11/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

perfecte tandenborstel

hij is perfect en handig in het gebruik , had ik veel eerder moeten kopen

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app

23/04/2025

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

OTTIMO PRODOTTO

Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan

  2. verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

  3. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa

  4. tavallisten hammasharjojen käyttäjiä koskevassa tutkimuksessa