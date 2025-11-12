2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX9641/01
HX960U
Harjaustietojen helppo seuranta
Sisäänrakennettu paineanturi
Älykäs harjaspään tunnistus
3 harjaustilaa, 3 tehoa
G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.
G3 Premium Gum Care -harjaspää parantaa ikeniesi terveyttä. Pienemmän kokonsa ja erityisten, ienrajoille tarkoitettujen harjastensa ansiosta se puhdistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti ienrajoja pitkin kohdista, joissa ientulehdukset saavat alkunsa. G3 Premium Gum Care vähentää kliinisten tutkimuksien mukaan ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*
Anturit seuraavat potilaan harjaustottumuksia, ja Philips Sonicare ExpertClean -runko antaa välitöntä palautetta. Ajan myötä Sonicare -sovellus kerää ja analysoi näitä tottumuksia ja luo sitten edistymisraportin, jotta potilas voi kehittää harjaustekniikkaansa.
4.3
5:stä
519
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
NicolaasB
12/11/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Perfectw tandenborstel
Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
hurkie
09/11/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
perfecte tandenborstel
hij is perfect en handig in het gebruik , had ik veel eerder moeten kopen
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app
Rom@no
23/04/2025
Italia
Vahvistettu ostaja
OTTIMO PRODOTTO
Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
Arvioitu tuote: ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan
verrattuna DiamondClean-hammasharjaan
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa
tavallisten hammasharjojen käyttäjiä koskevassa tutkimuksessa