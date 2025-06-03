2 vuoden takuu
10-in-1: kasvot, pää ja vartalo
Itseteroittuvat teräksiset terät
BeardSense-tekniikka
Tässä all-in-one-trimmerissä on 10 työkalua kaikkiin hoitotarpeisiin. Leikkaa ja muotoile kasvojen ihokarvat kätevästi, leikkaa hiukset ja siisti vartalo.
Trimmeri ja sen usean kamman sarja tarjoavat 11 pituusasetusta 0,5–16 mm jopa 1 mm:n tarkkuudella lyhyemmille ja pidemmille partatyyleille. Tarkkuustrimmerin lisäosan kapea muotoilu mahdollistaa terävien reunojen ja hienojen yksityiskohtien luomisen. Viimeistele lopputulos siistimällä posket, leuka ja kaula metallisella trimmerillä.
Leikkaa vartalon karvoitus tehokkaasti kiinnitettävällä vartalokammalla.
4.4
5:stä
1779
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Kaleva 64
03/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä
On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
14/09/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen
Edut
Hyvää koni
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia