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  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5920/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
Viimeistele tyylisi tällä monipuolisella trimmerillä, jonka 10 laadukkaalla työkalulla voit käsitellä kasvojen alueen ja vartalon karvoja sekä hiuksia. Itseteroittuvat ruostumattomat terästerät pysyvät aina yhtä terävinä ilman voitelua.
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Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

  • 10-in-1: kasvot, pää ja vartalo

  • Itseteroittuvat teräksiset terät

  • BeardSense-tekniikka

Monitoimitrimmeri – kasvot, pää ja vartalo

Tässä all-in-one-trimmerissä on 10 työkalua kaikkiin hoitotarpeisiin. Leikkaa ja muotoile kasvojen ihokarvat kätevästi, leikkaa hiukset ja siisti vartalo.

Tasainen leikkaus ja terävät reunat

Trimmeri ja sen usean kamman sarja tarjoavat 11 pituusasetusta 0,5–16 mm jopa 1 mm:n tarkkuudella lyhyemmille ja pidemmille partatyyleille. Tarkkuustrimmerin lisäosan kapea muotoilu mahdollistaa terävien reunojen ja hienojen yksityiskohtien luomisen. Viimeistele lopputulos siistimällä posket, leuka ja kaula metallisella trimmerillä.

Leikkaa intiimialueen karvoitus

Leikkaa vartalon karvoitus tehokkaasti kiinnitettävällä vartalokammalla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia