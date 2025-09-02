Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
All-in-One Trimmer Series 5000
Tuki
MG5920/15
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
Käyttöopas
Argentinian Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (5)
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 9–13 mm
All-in-One TrimmerOhjauskampa parransängelle 2 mm
All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 16–20 mm
All-in-One-TrimmerSäädettävä ohjauskampa 3–7 mm
All-in-One TrimmerSänkikampa 1 mm
All-in-One TrimmerOhjauskampa 3 mm
All-in-One TrimmerOhjauskampa 5 mm
USB-kaapeli
All-in-One-Trimmer& MultigroomKampa 9 mm
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
Terä
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
All-in-One_Trimmer& MultigroomKampa 16 mm
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme