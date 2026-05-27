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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade Intimate
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QP1924/24
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Käyttöopas
Kaikki (4)
Voiko Philips OneBladen ladata millä tahansa USB-sovittimella?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?
Miten parran voi trimmata Philips OneBlade -laitteella?
OneBladeSuojus
OneBladeIntimate-ohjauskampa vartalokarvoille, 3 mm
USB-kaapeli
HQ87-USB-sovitin
OneBlade2 x SkinProtect-terä
Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin
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