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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade
Tuotanto lopetettu
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QP2520/20
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Käyttöopas
Kaikki (9)
Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
A00390 Virtasovitin
OneBladeVaihtoterä
OneBlade& OneBlade Pro Suojus
OneBladeOhjauskampa parralle 1 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 2 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 3 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 5 mm
OneBlade Ohjauskampa 3 mm
OneBladeIhonsuojus
Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin
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