2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Trimmaa, rajaa ja ajele
Pitkillekin partakarvoille
3 kiinnitettävää sänkikampaa
Ladattava, kuiva- ja märkäajoon
Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.
Trimmaa sänki haluamasi pituiseksi. Philipsin OneBladen mukana on 3 sänkikampaa kello viiden sängestä (1 mm) tarkkaan ajoon (3 mm) ja pitkälle sängelle (5 mm).
Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.
4.3
5:stä
4425
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Jytä
24/05/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Onnistuu
On hyvin toiminut ja leikkaa, niin partaa kuin tukkaakain.
Edut
Tarkka rajaus onnistuu
Haitat
Käsittely tavat opittava
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade
Matthew12
06/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Tuote on loistava arkikäyttöön
Ajan parran 3-4x viikossa laitteen kanssa. Laite leikkaa todella tehokkaasti ja tasaisesti. Pidän kaikkein eniten trimmaukseen tarkoitetusta terästä. Olen käyttänyt pidempään partaan myös 1mm kokoa, ja se on toiminut myös erinomaisen hyvin. Akku kestää todella pitkään ja monta leikkausta!
Edut
Nopeus ja laatu yksinkertaiseen ajoon
Haitat
Kehitysehdotuksena voisi olla joku muu terä myös 0,1-1mm väliltä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot
Teme__
06/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Mainio laite niin koti- kuin matkakäyttöön!
Olen käyttänyt nyt One Bladea reilun kuukauden ja tykkään siitä kovasti. Laite on pieni ja kevyt, lataus riittää helposti useammankin päivän reissuun (USB-lataus plussaa!) ja normipartakonetta ei ole tullut enää kannettua mukana. Kiva yksityiskohta, paketti oli todella tyylikäs! Ainoa mikä mietityttää on terien kestävyys, mutta toistaiseksi ollaan menty alkuperäisellä terällä.
Edut
Koko, akku, laitetta voi käyttää suihkussa
Haitat
Mukana ei tullut laturia, mutta toisaalta joka taloudesta löytynee ylimääräinen USB laturi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.