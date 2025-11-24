2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Trimmaa, rajaa ja ajele
Alkuperäinen terä
Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa
Philips OneBlade on edistyksellinen parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.
Ainutlaatuinen avoin muotoilu takaa tehokkaan trimmauksen ja estää tukkeutumisen, vaikka käsittelisit pitkiä ja paksuja karvoja.
Rajaa partasi tarkasti kaksipuolisella terällä. Voit ajaa partasi kumpaan suuntaan tahansa, joten näet koko ajan miten terä etenee. Viimeistele tyylisi helposti ja nopeasti!
4.2
5:stä
1548
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Mixu
24/11/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvin toiminut!
Olen ollut täysin tyytyväinen ostokseen. Suosittelen kaikille.
Arvioitu tuote: OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Arvioitu tuote: OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Vellu
06/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hyvä partakone!
Edellinen Philipsin partakone on kestänyt käytössä n.12 vuotta ja olisi toiminut vieläkin. Kuluneiden terien nipistelyn vuoksi vaihto tuli kuitenkin ajankohtaiseksi. OneBladen pakettiin sisältyi monta vaihtopäätä, jotka mahdollistavat monipuolisen käytön. Terä leikkaa hyvin tehokkaasti ja leikkuujälki on tasainen. Alakerrankin ajelu menee sujuvasti ilman ongelmia ja haavoja. Akkukin kestää ja kestää. Toistaiseksi ainoa pieni haaste on ollut viiksien trimmaaminen, koska terän asento eroaa aiempaan totutusta, mutta onnistunee varmaan pienellä harjoittelulla. Partakone saatu osana tuotetestausohjelmaa, mutta ostaisin kaupastakin kokemusten jälkeen.
Edut
Tehokas ja laadukas
Haitat
Viiksien trimmaaminen vaatii hieman harjoittelua
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body
TomKuiv
30/09/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Turbo trimmeri
Aivan mahtava tuote suosittelisin kyllä kaikille vähänkään harkitseville. Omaan käyttöön toimii vallan mainiosti. Ainut miinus oli kun itsellä isompi parta ei meinannut ihan purra kunnolla,mut kun pääsi vauhtiin johan rupesi parta lentää. Todella siistii jälkeä teki ja myös rinta karvat sai kyytiä
Edut
Monipuolinen
Haitat
Pidemmän parran kanssa saattaa tulla hankaluuksia alussa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.