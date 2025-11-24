OneBladen uutuus on aiempaa monikäyttöisempi ja monipuolisempi kokonaisuus ennestään tuttuun Philipsin tarjoamaan OneBlade perheeseen. Kokonaisuutena uusi OneBlade 360 tarjoaa enemmän mahdollisuuksia hienovaraiseen lopputulokseen, kuin ennen. Vaikka alussa oin itse hieman skeptinen kääntyvästä päästä ja sen tuomasta lisähyödystä, käytössä tämä tuli nopeasti tavaksi ja eron tavalliseen huomaa muutamalla käyttökerralla. Käyttöergonomialtaan OneBlade 360 on hyvällä mallilla. Muotoilu istuu käteen helposti, kumipintainen kosketuspinta toimii hyvin myös suihkussa käytettäessä ja terän irroittaminen sekä vaihtaminen käy hetkessä. Tavallinen terä sopii erittäin hienosti kasvojen alueella tapahtuvaan hienotrimmaamiseen. Parran kanssa toimessa lopputulos on todella siisti ja mikä tärkeintä, terä ei myöskään revi mitään, vaan leikkaa todella siististi varmistaen tasaisen lopputuloksen. Vaihtoterien puolesta on hienoa, miten pakkaus sisältää kaiken tarvittavan kerrasta. Eri käyttötarkoituksiin sopivat suojaimet ja terät ovat oikeasti käytännöllisiä ja mm. herkillä vartalon alueella pääsee hyvään lopputulokseen, ilman että täytyy jännittää tuleeko jostain pientä haavaa tai muuta epämiellyttävää. Kokonaisuutena tuote on vakuuttava ja käyttömahdollisuudet ovat laajat. Parasta on myös tuotteen akun kesto, sillä 1-5min päivittäisellä käytöllä akku kestää heittämällä pari viikkoa. Tämä puolestaan helpottaa OneBladen ottamista mukaan pidempikestoisillekin reissuille.