TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat

Tuotanto lopetettu

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!
Näytä kaikki edut
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Turvallinen käyttää

Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Alkuperäinen terä

  • Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Ainutlaatuinen avoin muotoilu takaa tehokkaan trimmauksen ja estää tukkeutumisen, vaikka käsittelisit pitkiä ja paksuja karvoja.

Rajaa partasi

Rajaa partasi

Rajaa partasi tarkasti kaksipuolisella terällä. Voit ajaa partasi kumpaan suuntaan tahansa, joten näet koko ajan miten terä etenee. Viimeistele tyylisi helposti ja nopeasti!

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

1548

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

24/11/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvin toiminut!

Olen ollut täysin tyytyväinen ostokseen. Suosittelen kaikille.

Arvioitu tuote: OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Arvioitu tuote: OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

06/10/2022

Suomi

Suomi

Hyvä partakone!

Edellinen Philipsin partakone on kestänyt käytössä n.12 vuotta ja olisi toiminut vieläkin. Kuluneiden terien nipistelyn vuoksi vaihto tuli kuitenkin ajankohtaiseksi. OneBladen pakettiin sisältyi monta vaihtopäätä, jotka mahdollistavat monipuolisen käytön. Terä leikkaa hyvin tehokkaasti ja leikkuujälki on tasainen. Alakerrankin ajelu menee sujuvasti ilman ongelmia ja haavoja. Akkukin kestää ja kestää. Toistaiseksi ainoa pieni haaste on ollut viiksien trimmaaminen, koska terän asento eroaa aiempaan totutusta, mutta onnistunee varmaan pienellä harjoittelulla. Partakone saatu osana tuotetestausohjelmaa, mutta ostaisin kaupastakin kokemusten jälkeen.

Edut

Tehokas ja laadukas

Haitat

Viiksien trimmaaminen vaatii hieman harjoittelua

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body

30/09/2022

Suomi

Suomi

Turbo trimmeri

Aivan mahtava tuote suosittelisin kyllä kaikille vähänkään harkitseville. Omaan käyttöön toimii vallan mainiosti. Ainut miinus oli kun itsellä isompi parta ei meinannut ihan purra kunnolla,mut kun pääsi vauhtiin johan rupesi parta lentää. Todella siistii jälkeä teki ja myös rinta karvat sai kyytiä

Edut

Monipuolinen

Haitat

Pidemmän parran kanssa saattaa tulla hankaluuksia alussa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2821/20 Face + Body

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.