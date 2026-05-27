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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade Face + Body
Tuotanto lopetettu
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
Interaktiivinen käyttöopas
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (12)
Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?
Mitkä laitteet voi yhdistää Philips OneBlade -sovellukseen?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
OneBlade 360 & ProSuojus
USB-kaapeli
OneBlade 360, OneBlade Pro Säädettävä ohjauskampa parralle 1–5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Suojus
OneBlade Ohjauskampa 3 mm
OneBladeIhonsuojus
HQ87-USB-sovitin
Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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