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Shaver series 9000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tuotanto lopetettu
Tuki
S9982/55
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UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (11)
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Onko puhelimeni yhteensopiva Philips GroomTribe -sovelluksen kanssa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Shaver series 9000Kiinnike
Shaver series 9000Ajopään pohja
Shaver series 9000 and SP9000Vaihtoajopäät
ShaverSäädettävä parranmuotoilulaite 1–5 mm
ShaversLatausteline
ShaversPuhdistuskapseli
Shaver Pussi
ShaversSuojus
Ajopään pidike
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokone ei lataudu
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokonetta ei voi yhdistää GroomTribe-sovellukseen
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-parranajokone ei toimi
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