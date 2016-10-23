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Tuotanto lopetettu

Philips AventSuuri hierontatyyny

SCF167/01

2.6

| (5) Arviot

Oikea koko, täydellisen mukava käyttää

Pehmeässä hierontatyynyssä on leveämpi suppilo, joka on suunniteltu erityisesti suuremmille nänneille. Sitä voi käyttää Philips Avent Comfort -sarjan rintapumppujen kanssa. Seuraavista kuvista näet, tarvitsetko suuremman rintapumpun tyynyn.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Rintapumppu ja leveämpi suppilo

Oikea koko, täydellisen mukava käyttää

  • Sopii kaikkiin Comfort-rintapumppuihin

Leveämpi suppilo takaa käyttömukavuuden

Leveämpi suppilo takaa käyttömukavuuden

Voit selvittää, tarvitsetko suuren rintapumpun tyynylisävarusteen tarkistamalla, sopiiko nännisi mukavasti tyynyn suppiloon. Jos nännisi osuu tai hankaa suppilon seinämiin, valitse suuri rintapumpun tyynylisävaruste käyttömukavuuden varmistamiseksi.

Oikea koko: nänni sopii mukavasti tyynyn suppiloon

Oikea koko: nänni sopii mukavasti tyynyn suppiloon

Jos nänni sopii mukavasti tyynyn suppiloon, käytät oikean kokoista hierontatyynyä.

Valitse suuri koko: nänni koskettaa suppilon seiniä

Valitse suuri koko: nänni koskettaa suppilon seiniä

Jos nännisi osuu tai hankaa suppilon seinämiin, valitse leveäsuppiloisempi suuri rintapumpun tyyny, jotta pumpun käyttö on mukavampaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

5

Arviot

4
3
2

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

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Arvioitu tuote: SCF167/01 Coussin masseur à embout large

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Arvioitu tuote: SCF167/01 Coussin masseur à embout large

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

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Arvioitu tuote: SCF167/01 Großes Massagekissen

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Arvioitu tuote: SCF167/01 Großes Massagekissen

09/01/2017

Nederland

Nederland

Scherpe rand

De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.

Arvioitu tuote: SCF167/01 Groot massagekussen

Arvioitu tuote: SCF167/01 Groot massagekussen

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  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023. 