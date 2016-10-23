2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF167/01
Oikea koko, täydellisen mukava käyttää
Pehmeässä hierontatyynyssä on leveämpi suppilo, joka on suunniteltu erityisesti suuremmille nänneille. Sitä voi käyttää Philips Avent Comfort -sarjan rintapumppujen kanssa. Seuraavista kuvista näet, tarvitsetko suuremman rintapumpun tyynyn.
Sopii kaikkiin Comfort-rintapumppuihin
Voit selvittää, tarvitsetko suuren rintapumpun tyynylisävarusteen tarkistamalla, sopiiko nännisi mukavasti tyynyn suppiloon. Jos nännisi osuu tai hankaa suppilon seinämiin, valitse suuri rintapumpun tyynylisävaruste käyttömukavuuden varmistamiseksi.
Jos nänni sopii mukavasti tyynyn suppiloon, käytät oikean kokoista hierontatyynyä.
Jos nännisi osuu tai hankaa suppilon seinämiin, valitse leveäsuppiloisempi suuri rintapumpun tyyny, jotta pumpun käyttö on mukavampaa.
2.6
5:stä
5
Arviot
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
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Arvioitu tuote: SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF167/01 Coussin masseur à embout large
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
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Arvioitu tuote: SCF167/01 Großes Massagekissen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF167/01 Großes Massagekissen
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Arvioitu tuote: SCF167/01 Groot massagekussen
Arvioitu tuote: SCF167/01 Groot massagekussen
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023.