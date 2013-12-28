2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF246/00
Yli 6 kk
Pehmeä nokka on hellävarainen ikenille
Helppo käyttää, helppo puhdistaa
Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja. Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi parhaiten sopiva yhdistelmä.
2.3
5:stä
7
Arviot
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF246/11 Becs souples
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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