TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pehmeät nokat
  • Pehmeät nokat

Tuotanto lopetettu

Philips AventPehmeät nokat

SCF246/00

2.3
| (7) Arviot
Pehmeät nokat
Pehmeät Philips Avent SCF246/11 -nokat on tarkoitettu herkille ikenille, ja ne ovat ihanteellisia siirryttäessä rinta- tai pulloruokinnasta mukiin. Niissä on juomista helpottava venttiili, joka on helppo puhdistaa ja joka ehkäisee läikkymistä.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Yhteensopivat tuotteet
Nokkamuki

Nokkamuki

SCF551/03

Nokkamuki

Nokkamuki

SCF551/05

Nokkamuki

Nokkamuki

SCF553/05

Nokka helpottaa siirtymistä pullosta mukiin

Pehmeät nokat

  • Yli 6 kk

Hellävarainen ikenille

Pehmeä nokka on hellävarainen ikenille

Patentoitu läikkymätön venttiili

Helppo käyttää, helppo puhdistaa

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja. Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi parhaiten sopiva yhdistelmä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.3

5:stä

7

Arviot

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF246/11 Becs souples

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Arvioitu tuote: SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 