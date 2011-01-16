2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sisältää 125 ml pullon
Philips Avent -rintapumpun viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät pumppauksen aikana sisään ja ulos ja edistävät luonnollista maidontuloa yhdessä imutoiminnon kanssa.
Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.
Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.
4.2
5:stä
9
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Brit
16/01/2011
Danmark
Bryst pumpe
Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Manuel brystpumpe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Manuel brystpumpe
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Handmilchpumpe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Handmilchpumpe
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Handkolf
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF300/20 Handkolf
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Kliinisesti todettu pumppaavan enemmän maitoa 20 minuutissa kuin sairaalan kaksoispumppu, kun maitoa pumpataan peräkkäin äideiltä, joiden lapset ovat syntyneet ennenaikaisesti.