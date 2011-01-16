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Tuotanto lopetettu

Philips AventManuaalinen rintapumppu

SCF300/20

4.2
| (9) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Purista enemmän. Nopeasti.
Manuaalinen Philips Avent SCF300/20 -rintapumppu, joka ei sisällä BPA:ta. Ainutlaatuisen pumpun on kliinisesti todettu lypsävän enemmän maitoa kuin sairaaloiden kaksoissähköpumppujen*.
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Luonnon inspiroima rintapumppu

Purista enemmän. Nopeasti.

  • Sisältää 125 ml pullon

Patentoitu hierontatyyny

Patentoitu hierontatyyny

Philips Avent -rintapumpun viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät pumppauksen aikana sisään ja ulos ja edistävät luonnollista maidontuloa yhdessä imutoiminnon kanssa.

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.

Pehmeät hierontatyynyt edistävät maidontuloa

Pehmeät hierontatyynyt edistävät maidontuloa

Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

9

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

16/01/2011

Danmark

Danmark

Bryst pumpe

Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Manuel brystpumpe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Manuel brystpumpe

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Handmilchpumpe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Handkolf

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF300/20 Handkolf

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Kliinisesti todettu pumppaavan enemmän maitoa 20 minuutissa kuin sairaalan kaksoispumppu, kun maitoa pumpataan peräkkäin äideiltä, joiden lapset ovat syntyneet ennenaikaisesti.