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  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
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  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa

Tuotanto lopetettu

Philips AventSähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu

SCF332/01

4.3
| (210) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Mukava olo, enemmän maitoa
Kun tunnet olosi miellyttäväksi ja rentoutuneeksi, maitoa virtaa helpommin. Siksi kehitimme ainutlaatuisen miellyttävän rintapumpun. Voit istua rennosti mukavassa asennossa ja antaa pehmeän hierontatyynyn stimuloida hellävaraisesti maidon virtausta.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Rintapumppu ja hierontatyyny

Mukava olo, enemmän maitoa

  • Natural

  • Sisältää 125 ml pullon

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.

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Arviot

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4.3

5:stä

210

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

08/06/2018

Suomi

Suomi

Kätevä & hellävarainen

Minulla ei ole kokemusta muista pumpuista, mutta minulla on todella herkät ja kipuilevat rinnat, ja tällä pumpulla olen uskaltanut ja pystynyt pumppaamaan ihan huolella ilman sen suurempia kipuja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu

24/10/2017

Sverige

Sverige

Skonsam och effektiv bröstpump

Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

23/10/2017

Sverige

Sverige

Mycket nöjd

Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan