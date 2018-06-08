2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Natural
Sisältää 125 ml pullon
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.
4.3
5:stä
210
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Nonu
08/06/2018
Suomi
Kätevä & hellävarainen
Minulla ei ole kokemusta muista pumpuista, mutta minulla on todella herkät ja kipuilevat rinnat, ja tällä pumpulla olen uskaltanut ja pystynyt pumppaamaan ihan huolella ilman sen suurempia kipuja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu
villaeko
24/10/2017
Sverige
Skonsam och effektiv bröstpump
Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Milllans
23/10/2017
Sverige
Mycket nöjd
Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan