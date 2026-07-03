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Philips Avent Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu
Tuotanto lopetettu
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SCF332/01
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Käyttöopas
Kaikki (2)
Voiko Philips Avent -rintapumppua käyttää kaikkien Avent-tuotteiden kanssa?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
AventSilikoniputki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun venttiili
AventRintapumpun silikonikuppi
2-in-1-termotyyny
Rintamaidon säilytyspussit
AventRintapumppu
AventRintapumpun hierontatyyny
Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole
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