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Philips Avent Sähkökäyttöinen, 2-osainen Comfort-rintapumppu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF334/02
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Käyttöopas
Kaikki (2)
Voiko Philips Avent -rintapumppua käyttää kaikkien Avent-tuotteiden kanssa?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
AventSilikoniputki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun venttiili
AventRintapumpun silikonikuppi
2-in-1-termotyyny
Rintamaidon säilytyspussit
AventTuttipullon kierrerengas
AventRintapumppu
AventRintapumpun hierontatyyny
Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole