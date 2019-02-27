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  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
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  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa
  • Mukava olo, enemmän maitoa

Tuotanto lopetettu

Philips AventSähkökäyttöinen, 2-osainen Comfort-rintapumppu

SCF334/02

3.9
| (27) Arviot
Mukava olo, enemmän maitoa
Kun tunnet olosi miellyttäväksi ja rentoutuneeksi, maitoa virtaa helpommin. Siksi kehitimme ainutlaatuisen miellyttävän rintapumpun. Voit istua rennosti mukavassa asennossa ja antaa pehmeän hierontatyynyn stimuloida hellävaraisesti maidon virtausta.
Näytä kaikki edut

Rintapumppu ja hierontatyyny

Mukava olo, enemmän maitoa

  • Natural

  • Sisältää 2 kpl 125 ml:n pulloa

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

27

Arviot

27/02/2019

Sverige

Sverige

Effektiv och bekväm!

Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

15/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

So comfy!

Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

08/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product that's quick and easy to use

The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Satunnaiskontrolloitu tutkimus, jossa verrattiin rintamaidon lypsämismenetelmiä ennenaikaisen synnytyksen jälkeen (Jones et al ADC 2001;85:F91).