2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF334/02
Natural
Sisältää 2 kpl 125 ml:n pulloa
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.
3.9
5:stä
27
Arviot
Anna31
27/02/2019
Sverige
Effektiv och bekväm!
Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Nat517
15/08/2016
United Kingdom
So comfy!
Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
SeNI
08/01/2013
United Kingdom
Fantastic product that's quick and easy to use
The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Satunnaiskontrolloitu tutkimus, jossa verrattiin rintamaidon lypsämismenetelmiä ennenaikaisen synnytyksen jälkeen (Jones et al ADC 2001;85:F91).