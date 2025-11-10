SCF254/13
SCF254/13 Breast pads
Pehmeä kennokuvioitu sisäpinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.
Erittäin imukykyinen sisämateriaali vangitsee kosteuden ja pitää ihon kuivana niin päivällä kuin yölläkin.
Yksittäispakattu, hygieeninen, täydellinen matkoilla.
Vuotamaton ulkokerros pitää vaatteet kuivina ja tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.
Kaksoistarrat pitävät suojat paikallaan.
Erittäin ohut (vain 2 mm) kuvioitu suojus ei näy vaatteiden läpi.
Kehitetty yhdessä imetysohjaajana toimivan kätilön kanssa. Hän on tukenut äitejä rintaruokinta-asioissa 20 vuoden ajan.
