2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Yksiosainen sähkökäyttöinen
Natural Motion -tekniikka
Miellyttävä silikonityyny
8 + 16 asetusta
Ainutlaatuinen Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan jopa minuutissa.** Pumpun imuote on hellävarainen, ja se hieroo sekä imee juuri sopivalla tavalla. Siksi ei ole yllättävää, että 97 % äideistä pitää pumppua tehokkaana*** ja 100 % kätilöistä suosittelee sitä.
Pumpun pehmeä ja joustava silikonityyny sopii rinnan ja nännin päälle niiden muodosta riippumatta. Tyyny sopii 99,98 prosenttiin**** kaikista rintojen ko’oista***, ja sen imuote on sekä hellävarainen että tukeva.
Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.4
5:stä
231
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Cobra427
20/06/2021
Suomi
Great pump
You can also use this with powerbank while travelling. It has 5V/1.1A transformer with microusb connector on
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Kristiinas
12/01/2021
Suomi
Erinomainen ensipumppu
Loistava valinta minulle, ensimmäistä kertaa pumppua opettelevalle. Erittäin helppokäyttöinen ja hiljainen, mukavan tuntuinen imu! Karkkiväri miellyttää myös silmää. Näppärän kokoinen ottaa nopeasti ja helposti mukaan minne vain.
Edut
Hyvät säätömahdollisuudet, kevyt, kauniin värinen!
Haitat
Ei
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Henskupensku
11/01/2021
Suomi
Täydellinen!
Suosittelen lämpimästi kaikille äideille tätä rintapumppua ,se on hellävarainen ja helppo käyttää.
Edut
Helppo käyttää, hellävarainen
Haitat
Vaatii verkkovirran
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin [MER] syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).
1K-SE: 70 prosentilla osallistujista maidonerityksen refleksi syntyi 60 sekunnissa. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin [MER] syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019), verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).
Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (Alankomaat 2019), pisteiden keskiarvo sähkökäyttöiselle yhden rinnan rintapumpulle ja sähkökäyttöiselle kahden rinnan rintapumpulle. 95 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen yhden rinnan rintapumppu); 100 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen kahden rinnan rintapumppu).
Perustuu seuraaviin: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 osallistujaa, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 osallistujaa [eurooppalaista alkuperää], USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).
Tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat EU-asetuksen 10/2011 mukaisesti.