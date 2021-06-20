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  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu
  • Täydellinen yksiosainen pumppu

Tuotanto lopetettu

Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumSähkökäyttöinen rintapumppu

SCF395/11

4.4
| (231) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Täydellinen yksiosainen pumppu
Koe maidon pumppaamisen uusi aikakausi. Philipsin sähkökäyttöinen Avent-rintapumppu jäljittelee lapsen luonnollista imurytmiä ja stimuloi rinnanpäitä. Pehmeä tyyny mukautuu hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon. Katso lisätietoja alta.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Nopea, mukava pumppu, josta äidit pitävät

Täydellinen yksiosainen pumppu

  • Yksiosainen sähkökäyttöinen

  • Natural Motion -tekniikka

  • Miellyttävä silikonityyny

  • 8 + 16 asetusta

Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan nopeasti*

Ainutlaatuinen Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan jopa minuutissa.** Pumpun imuote on hellävarainen, ja se hieroo sekä imee juuri sopivalla tavalla. Siksi ei ole yllättävää, että 97 % äideistä pitää pumppua tehokkaana*** ja 100 % kätilöistä suosittelee sitä.

Pehmeä silikonityyny on miellyttävä kaikille kehoille

Pumpun pehmeä ja joustava silikonityyny sopii rinnan ja nännin päälle niiden muodosta riippumatta. Tyyny sopii 99,98 prosenttiin**** kaikista rintojen ko’oista***, ja sen imuote on sekä hellävarainen että tukeva.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

231

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

20/06/2021

Suomi

Suomi

Great pump

You can also use this with powerbank while travelling. It has 5V/1.1A transformer with microusb connector on

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

12/01/2021

Suomi

Suomi

Erinomainen ensipumppu

Loistava valinta minulle, ensimmäistä kertaa pumppua opettelevalle. Erittäin helppokäyttöinen ja hiljainen, mukavan tuntuinen imu! Karkkiväri miellyttää myös silmää. Näppärän kokoinen ottaa nopeasti ja helposti mukaan minne vain.

Edut

Hyvät säätömahdollisuudet, kevyt, kauniin värinen!

Haitat

Ei

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

11/01/2021

Suomi

Suomi

Täydellinen!

Suosittelen lämpimästi kaikille äideille tätä rintapumppua ,se on hellävarainen ja helppo käyttää.

Edut

Helppo käyttää, hellävarainen

Haitat

Vaatii verkkovirran

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Sähkökäyttöinen rintapumppu

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin [MER] syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

  2. 1K-SE: 70 prosentilla osallistujista maidonerityksen refleksi syntyi 60 sekunnissa. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin [MER] syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019), verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

  3. Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (Alankomaat 2019), pisteiden keskiarvo sähkökäyttöiselle yhden rinnan rintapumpulle ja sähkökäyttöiselle kahden rinnan rintapumpulle. 95 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen yhden rinnan rintapumppu); 100 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen kahden rinnan rintapumppu).

  4. Perustuu seuraaviin: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 osallistujaa, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 osallistujaa [eurooppalaista alkuperää], USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

  5. Tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat EU-asetuksen 10/2011 mukaisesti.