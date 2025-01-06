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Philips Avent Laktator Elektryczny Premium Sähkökäyttöinen rintapumppu
Tuotanto lopetettu
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SCF395/11
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UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
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Puhdistaminen ja huolto (1)
Osat ja lisätarvikkeet (1)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Onko saatavilla lisää tyynykokoja?
Miten lämmitän rintamaitoa?
Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
Miten Philips Avent -rintapumppu puhdistetaan ja desinfioidaan?
AventSilikoniputki
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AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventVerkkolaite
AventRintapumpun hierontatyyny
AventRintapumpun runko
AventRintapumpun venttiili
AventRintapumpun silikonikuppi
2-in-1-termotyyny
Ruoansäilytysastia
AventTuttipullon kierrerengas
En tiedä, mitä rintapumpun valot tarkoittavat
Pumppaus on kivuliasta tai epämiellyttävää
Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole
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