I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!