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Rintapumput ja rintojen hoito
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Philips Avent Sähkökäyttöinen rintapumppu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF396/11
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Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (13)
Tuotteen käyttö ja tulokset (1)
Virransyöttö / Lataus / Akun käyttöikä (1)
Maito (2)
Osat ja lisätarvikkeet (1)
Puhdistaminen ja huolto (1)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Voiko Philips Avent -rintapumppua käyttää kaikkien Avent-tuotteiden kanssa?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Onko saatavilla lisää tyynykokoja?
Miten lämmitän rintamaitoa?
AventSilikoniputki
AventSilikonikorkki
AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventVerkkolaite
AventRintapumpun hierontatyyny
AventRintapumpun runko
AventRintapumpun venttiili
AventRintapumpun silikonikuppi
2-in-1-termotyyny
Ruoansäilytysastia
Pumpussa on lataus-, akku- tai virtaongelma
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