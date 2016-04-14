2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF696/17
1 pullo
330 ml
Keskinopean virtauksen tutti
Yli 3 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
4.2
5:stä
31
Arviot
MammaTill2
14/04/2016
Sverige
Bästa nappflaskan
Nappflaskan är helt fantastisk. Luftventil som gör att barnet alltid kan dricka utan att behöva släppa taget. Neutral i utseendet och anpassad form som gör det lätt för barnen att äta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural baby bottle
Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Arvioitu tuote: SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Arvioitu tuote: SCF698/17 Μπιμπερό Natural
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Edut
Wie oben beschrieben
Haitat
Bis jetzt keine gefunden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural-Babyflasche
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural-Babyflasche
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan