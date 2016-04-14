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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tuttipullo

SCF696/17

4.2
| (31) Arviot
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Tämä uusi tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 1 pullo

  • 330 ml

  • Keskinopean virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

31

Arviot

14/04/2016

Sverige

Sverige

Bästa nappflaskan

Nappflaskan är helt fantastisk. Luftventil som gör att barnet alltid kan dricka utan att behöva släppa taget. Neutral i utseendet och anpassad form som gör det lätt för barnen att äta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural baby bottle

10/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τελειοοοο

Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️

Arvioitu tuote: SCF698/17 Μπιμπερό Natural

Arvioitu tuote: SCF698/17 Μπιμπερό Natural

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Babygläschen Glas Naturell

Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.

Edut

Wie oben beschrieben

Haitat

Bis jetzt keine gefunden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural-Babyflasche

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF696/17 Natural-Babyflasche

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan