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Philips Avent Natural-tuttipullo
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF696/17
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Käyttöopas
Kaikki (4)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
AventTuttipullon korkki
Baby Bottle TeatsNatural-tutti
AventTuttipullon kierrerengas