2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE2405BK/00
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Rohkeita rytmejä päiviisi. Näiden nappikuulokkeiden valikoimassa on neljä kirkasta väriä, ja läpinäkyvässä kaiutinkotelossa on värikkäät johdot. Miksi sulautua joukkoon, kun synnyit erottumaan?
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
integroitu mikrofoni
Musta
Nappikuuloke
Ilmaise itseäsi kirkkaiden värikkäiden johtojen ja läpinäkyvän kaiutinkotelon avulla.
8,6 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen.
Nappikuulokkeiden ovaalinmuotoinen ääniputki tekee musiikin kuuntelusta miellyttävää. Kohinanvaimennuksen lisäksi saat kolmet erikokoiset vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotka takaavat täydellisen istuvuuden.
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