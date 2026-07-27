2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE2405PP/00
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
integroitu mikrofoni
Pinkki ja violetti
Nappikuuloke
Ilmaise itseäsi kirkkaiden värikkäiden johtojen ja läpinäkyvän kaiutinkotelon avulla.
8,6 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen.
Nappikuulokkeiden ovaalinmuotoinen ääniputki tekee musiikin kuuntelusta miellyttävää. Kohinanvaimennuksen lisäksi saat kolmet erikokoiset vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotka takaavat täydellisen istuvuuden.
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