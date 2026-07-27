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Tuotanto lopetettu

1000 seriesNappikuulokkeet ja mikrofoni

SHE2405PP/00

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Vaaleanpuna-violetti
Vaaleanpuna-violetti
Valkoinen
Valkoinen
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Rohkeita rytmejä päiviisi. Näiden nappikuulokkeiden valikoimassa on neljä kirkasta väriä, ja läpinäkyvässä kaiutinkotelossa on värikkäät johdot. Miksi sulautua joukkoon, kun synnyit erottumaan?
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  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • integroitu mikrofoni

  • Pinkki ja violetti

  • Nappikuuloke

Kirkkaat värikkäät johdot. Läpinäkyvä kaiutinkotelo.

Ilmaise itseäsi kirkkaiden värikkäiden johtojen ja läpinäkyvän kaiutinkotelon avulla.

8,6 mm:n akustiset neodyymielementit. Terävä, kirkas ääni

8,6 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen.

Ovaalinmuotoinen ääniputki. Miellyttävä, vaimentaa kohinan

Nappikuulokkeiden ovaalinmuotoinen ääniputki tekee musiikin kuuntelusta miellyttävää. Kohinanvaimennuksen lisäksi saat kolmet erikokoiset vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotka takaavat täydellisen istuvuuden.

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