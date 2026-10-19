2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE2405WT/00
Näytä tyylisi
Rohkeita rytmejä päiviisi. Näiden nappikuulokkeiden valikoimassa on neljä kirkasta väriä, ja läpinäkyvässä kaiutinkotelossa on värikkäät johdot. Miksi sulautua joukkoon, kun synnyit erottumaan?
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
integroitu mikrofoni
Valkoinen
Nappikuuloke
Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana. Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja häiriöttömänä.
Nappikuulokkeiden ovaalinmuotoinen ääniputki tekee musiikin kuuntelusta miellyttävää. Kohinanvaimennuksen lisäksi saat kolmet erikokoiset vaihdettavat kumiset korvatyynyt, jotka takaavat täydellisen istuvuuden.
Arviot