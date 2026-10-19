2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE3555BK/00
Vahva ääni, mahtava basso
Erittäin pienikokoiset Philips Beamers -nappikuulokkeet takaavat mahtavan bassoäänen. Ovaalinmuotoiset putket lisäävät käyttömukavuutta.
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet sopivat korvan muotoon ja takaavat miellyttävän istuvuuden.
Sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.
Philips Vibes -nappikuulokkeissa yhdistyvät kompakti muotoilu ja tehokkaat elementit. Kuulokkeet istuvat mukavasti, joten voit keskittyä nauttimaan selkeästä äänestä ja jykevästä bassosta.
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