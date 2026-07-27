2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE3555WT/00
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Mukana toimitetaan kahdet erikokoiset korvatyynyt, joista voit valita korviisi parhaiten sopivat.
Sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.
Philips Vibes -nappikuulokkeissa yhdistyvät kompakti muotoilu ja tehokkaat elementit. Kuulokkeet istuvat mukavasti, joten voit keskittyä nauttimaan selkeästä äänestä ja jykevästä bassosta.
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