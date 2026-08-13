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  • Vahva ääni, mahtava basso
  • Vahva ääni, mahtava basso
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  • Vahva ääni, mahtava basso

Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet mikrofonilla

SHE3555BL/00

Saatavilla

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Vahva ääni, mahtava basso
Erittäin pienikokoiset Philips Beamers -nappikuulokkeet takaavat mahtavan bassoäänen. Ovaalinmuotoiset putket lisäävät käyttömukavuutta.
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Kompakti muotoilu

Vahva ääni, mahtava basso

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

2 vaihdettavaa kumista korvatyynyparia takaavat täydellisen istuvuuden

Mukana toimitetaan kahdet erikokoiset korvatyynyt, joista voit valita korviisi parhaiten sopivat.

Sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin

Sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Tehokkaat elementit takaavat vahvan basson ja selkeän äänen

Philips Vibes -nappikuulokkeissa yhdistyvät kompakti muotoilu ja tehokkaat elementit. Kuulokkeet istuvat mukavasti, joten voit keskittyä nauttimaan selkeästä äänestä ja jykevästä bassosta.

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