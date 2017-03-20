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Tuotanto lopetettu

Urheilukuulokkeet

SHQ3300LF/00

1

| (2) Arviot

Saatavilla

Limetinkeltainen ja valkoinen
Limetinkeltainen ja valkoinen
Oranssi
Oranssi
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Täydellistä liikkumisen vapautta

Kevyillä, säädettävillä ja hikoilua kestävillä Actionfit SHQ3300 -kuulokkeilla voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Mahtava äänentoisto ja uskomattoman kevyet korvasangat tekevät treenistä nautinnon.

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Kevyet ja napakasti istuvat

Täydellistä liikkumisen vapautta

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvasanka

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

Erittäin mukavat käyttää, paino vain 7,1 g*

Erittäin mukavat käyttää, paino vain 7,1 g*

Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 7,1 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin viimeisille kilometreille!

Säädettävä korvasanka yksilölliseen käyttöön

Säädettävä korvasanka yksilölliseen käyttöön

Säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit SHQ3300 -kuulokkeet takaavat täydellisen istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Treenaa mitä tahansa, missä tahansa maastossa. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

1.0

5:stä

2

Arviot

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones

Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones

Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPX4- ja IPX7-standardit kuulokkeille ja IPX2-standardi kuulokkeille.