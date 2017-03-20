2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3300LF/00
Täydellistä liikkumisen vapautta
Kevyillä, säädettävillä ja hikoilua kestävillä Actionfit SHQ3300 -kuulokkeilla voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Mahtava äänentoisto ja uskomattoman kevyet korvasangat tekevät treenistä nautinnon.
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvasanka
Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 7,1 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin viimeisille kilometreille!
Säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit SHQ3300 -kuulokkeet takaavat täydellisen istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Treenaa mitä tahansa, missä tahansa maastossa. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
1.0
5:stä
2
Arviot
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
IPX4- ja IPX7-standardit kuulokkeille ja IPX2-standardi kuulokkeille.