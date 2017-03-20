Säädettävä korvasanka yksilölliseen käyttöön

Säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit SHQ3300 -kuulokkeet takaavat täydellisen istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Treenaa mitä tahansa, missä tahansa maastossa. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.