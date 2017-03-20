2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3300PK/00
Täydellistä liikkumisen vapautta
Kevyillä, säädettävillä ja hikoilua kestävillä Actionfit SHQ3300 -kuulokkeilla voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Mahtava äänentoisto ja uskomattoman kevyet korvasangat tekevät treenistä nautinnon.
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvasanka
Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 7,1 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin viimeisille kilometreille!
8,6 mm:n neodyymielementit tuottavat laadukkaan äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.
1.0
5:stä
2
Arviot
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
Arvioitu tuote: SHQ3300LF Sports headphones
IPX4- ja IPX7-standardit kuulokkeille ja IPX2-standardi kuulokkeille.