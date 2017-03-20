Täydellistä liikkumisen vapautta

Kevyillä, säädettävillä ja hikoilua kestävillä Actionfit SHQ3300 -kuulokkeilla voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Mahtava äänentoisto ja uskomattoman kevyet korvasangat tekevät treenistä nautinnon.