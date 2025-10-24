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  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
  • Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa

4000 seriesLasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Saatavilla

Kirkas sinivihreä
Kirkas sinivihreä
Punavioletti
Punavioletti
Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa
Korvakuppien värikkäät LED-valot ja langaton äänenjakotoiminto tekevät näistä kuulokkeista lasten suosikin. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu pienille korville sopivaksi, ja erityisen matkatilan ansiosta lapset voivat kuunnella turvallisesti myös meluisissa ympäristöissä.
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Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa

  • Langattomat korvat peittävät kuulokkeet

  • Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti

  • LED-valot ja äänijako

  • Kestävät ja taitettavat

Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitukset kotiin ja matkoille*

Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitukset kotiin ja matkoille*

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 75 desibeliin kuunneltaessa kotona tai koulutehtävien parissa. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen Philips Headphones -sovelluksessa.*

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Korvakuppien alareunan suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää kuulokkeita, ja pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyt tekevät niistä mukavat käyttää. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.

Värikäs malli, jossa LED-valot

Värikäs malli, jossa LED-valot

Moniväriset kuulokkeet ja korvakuppien värikkäät LED-valot erottuvat hienosti joukosta. LED-valot voi määrittää hehkumaan eri väreissä: se sopii loistavasti lapsille, jotka haluavat esitellä omaa tyyliään.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image PBTAWARD127

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

24

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

13/08/2025

Sverige

Sverige

Hörlurar som har flera funktioner!

Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuuden rajoitus 75 desibeliä normaalitilassa ja 85 desibeliä matkatilassa turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.