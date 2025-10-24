2 vuoden takuu
Langattomat korvat peittävät kuulokkeet
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti
LED-valot ja äänijako
Kestävät ja taitettavat
Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 75 desibeliin kuunneltaessa kotona tai koulutehtävien parissa. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen Philips Headphones -sovelluksessa.*
Korvakuppien alareunan suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää kuulokkeita, ja pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyt tekevät niistä mukavat käyttää. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.
Moniväriset kuulokkeet ja korvakuppien värikkäät LED-valot erottuvat hienosti joukosta. LED-valot voi määrittää hehkumaan eri väreissä: se sopii loistavasti lapsille, jotka haluavat esitellä omaa tyyliään.
Palkinnot
4.6
5:stä
24
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
PatrikN
24/10/2025
Sverige
Mycket bra hörlurar
Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kornjacaa
24/09/2025
Sverige
Fina hörlurar med barnanpassat ljud
Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Lenyiah
13/08/2025
Sverige
Hörlurar som har flera funktioner!
Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Arvioitu tuote: 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Äänenvoimakkuuden rajoitus 75 desibeliä normaalitilassa ja 85 desibeliä matkatilassa turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.