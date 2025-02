Tuplasti hupia langattomalla äänenjaolla

Jos myös lapsesi kavereilla on Philips K4200 -kuulokkeet, he voivat ketjuttaa kuulokkeet langattomasti ja kuunnella samaa ääntä. Yhdet kuulokkeista liitetään älylaitteeseen, jota he haluavat kuunnella, ja sen jälkeen kummankin kaveruksen on painettava monitoimipainiketta neljä kertaa, jotta he siirtyvät äänenjakotilaan.