Koe langattomien korvanappien vapaus. Ne tuntuvat kevyiltä, istuvat tukevasti ja niiden ääni on täyteläinen, lämmin ja yksityiskohtainen. Mukautuva melunvaimennus tarkkailee ympäristön ääniä, ja Cafe- sekä Lounge-tilat asettavat musiikin hienovaraisesti taka-alalle.
Nauti äänestä, ihastu istuvuuteen
Pienet ja mukavat kuulokkeet.
Mukautuva melunvaimennus
6 mikrofonin teknologia
Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni
Yksityiskohtainen ääni, mukava istuvuus ja Spatial Audio -tilat
Kuviopintaiset SecureFit-korvatyynyt tuntuvat kevyiltä ja ne varmistavat tukevan sekä tiiviin istuvuuden, jolloin myös äänenlaatu paranee. Philipsin Spatial Audio -toiminnossa on Cafe- ja Lounge-tilat, joilla saat musiikin kuulostamaan siltä kuin se olisi osa ympäröivää tilaa, mikä auttaa sinua keskittymään askareisiin kuuntelun lomassa.
Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Vakaa Bluetooth®-monipisteyhteys ja Auracast™
Bluetooth® 6.0 varmistaa nopean ja vakaan yhteyden ja Auracast™-tuen ansiosta voit kuunnella julkisia äänilähetyksiä matkoillasi. Voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta yhtä aikaa ja hallinnoida laitteita sovelluksella. Lisäksi Microsoft Swift Pair helpottaa Windows-käyttäjien elämään merkittävästi.
Jopa 48 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 12 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 36 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 24 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 10 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.
Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.
Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.
6 mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
Kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joista kolme yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse keskustelukumppaniasi.
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Nämä IPX4-luokitetut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.
Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.
Tekniset tiedot
Ääni
Taajuusalue
20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija
10 mm
Impedanssi
32 ohmia
Enimmäisteho
5 mW
Herkkyys
106 dB (1 kHz, 179 mV)
Ajurityyppi
Dynaamiset
Liitännät
Bluetooth-versio
6,0
Bluetooth-profiilit
HFP
A2DP
AVRCP
Enimmäiskantama
Enintään 10
m
Multipoint-yhteys
Kyllä
Tuettu koodekki
SBC
LC3
Ulompi pakkaus
Pituus
26.50
cm
Kuluttajapakkausten määrä
24
Leveys
23.00
cm
Kokonaispaino
3.05
kg
Korkeus
22.50
cm
GTIN
1 48 95229 17894 3
Nettopaino
1.57
kg
Bruttopaino
1.48
kg
Käyttömukavuus
Äänenvoimakkuuden säätö
Kyllä
Vedenkestävyys
IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Kyllä
Monotila (TWS)
Kyllä
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Kyllä
Ohjaustapa
Kosketa
Google Fast Pair
Kyllä
Microsoft Swift Pair
Kyllä
Sisäpakkaus
Pituus
12.30
cm
Kuluttajapakkausten määrä
3
Leveys
10.05
cm
Korkeus
10.00
cm
Nettopaino
0.20
kg
Kokonaispaino
0.336
kg
Bruttopaino
0.136
kg
GTIN
2 48 95229 17894 0
Virta
Paristojen määrä
3 kpl
Latausaika
2
tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
8 + 24
tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
12 + 36
tuntia
Nopea lataus
10 mins for 2 hrs
Akkutyyppi (latauskotelo)
Lithium Polymer (built-in)
Akkutyyppi (nappikuulokkeet)
Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino
13.27
g
Akun kapasiteetti (kotelo)
600
mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet)
60
mAh
Pakkauksen mitat
Korkeus
10.9
cm
Pakkaustyyppi
pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi
Ripustus
Leveys
9.6
cm
Syvyys
3.55
cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
1
EAN
48 95229 17894 6
Kokonaispaino
0.093
kg
Nettopaino
0.066
kg
Bruttopaino
0.027
kg
Lisätarvikkeet
Pikaopas
Kyllä
Korvatyynyt
3 paria (S/M/L)
Latauskotelo
Kyllä
Muotoilu
Väri
Musta
Tyyli
Nappikuuloke
Korvaliitinmateriaali
Silikoni
Korvakiinnitys
Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi
Silikoninen korvatyyny
Tietoliikenne
Mikrofoni puheluita varten
3 mics for each side
Mitat
Latauskotelon mitat (L x S x K)
6.21 x 2.80 x 4.89
cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K)
3.21 x 2.38 x 2.07
cm
Kokonaispaino
0.052
kg
UPC
UPC
8 40063 20826 1
ANC-ominaisuudet
ANC-tekniikka
Hybridi
Taustaäänitila
Kyllä
Mukautuva ANC
Kyllä
Mikrofoni ANC:tä varten
4 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
Kyllä
Ääniavustaja
Yhteensopiva ääniavustaja
Apple Siri
Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto
Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki
Kyllä
Ympäristö
Muovikuori
sisältää 57 % kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia