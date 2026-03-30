Koe langattomien korvanappien vapaus. Ne tuntuvat kevyiltä, istuvat tukevasti ja niiden ääni on täyteläinen, lämmin ja yksityiskohtainen. Mukautuva melunvaimennus tarkkailee ympäristön ääniä, ja Cafe- sekä Lounge-tilat asettavat musiikin hienovaraisesti taka-alalle.
Nauti äänestä, ihastu istuvuuteen
Pienet ja mukavat kuulokkeet.
Mukautuva melunvaimennus
6 mikrofonin teknologia
Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni
Yksityiskohtainen ääni, mukava istuvuus ja Spatial Audio -tilat
Kuviopintaiset SecureFit-korvatyynyt tuntuvat kevyiltä ja ne varmistavat tukevan sekä tiiviin istuvuuden, jolloin myös äänenlaatu paranee. Philipsin Spatial Audio -toiminnossa on Cafe- ja Lounge-tilat, joilla saat musiikin kuulostamaan siltä kuin se olisi osa ympäröivää tilaa, mikä auttaa sinua keskittymään askareisiin kuuntelun lomassa.
Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Vakaa Bluetooth®-monipisteyhteys ja Auracast™
Bluetooth® 6.0 varmistaa nopean ja vakaan yhteyden ja Auracast™-tuen ansiosta voit kuunnella julkisia äänilähetyksiä matkoillasi. Voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta yhtä aikaa ja hallinnoida laitteita sovelluksella. Lisäksi Microsoft Swift Pair helpottaa Windows-käyttäjien elämään merkittävästi.
6 mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
Kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joista kolme yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse keskustelukumppaniasi.
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Nämä IPX4-luokitetut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.
Jopa 48 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 12 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 36 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 24 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 10 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.
Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.
Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.