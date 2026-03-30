      Täysin langattomat kuulokkeet

      TAT3000WT/00

      Nauti äänestä, ihastu istuvuuteen

      Koe langattomien korvanappien vapaus. Ne tuntuvat kevyiltä, istuvat tukevasti ja niiden ääni on täyteläinen, lämmin ja yksityiskohtainen. Mukautuva melunvaimennus tarkkailee ympäristön ääniä, ja Cafe- sekä Lounge-tilat asettavat musiikin hienovaraisesti taka-alalle.

      • Pienet ja mukavat kuulokkeet.
      • Mukautuva melunvaimennus
      • 6 mikrofonin teknologia
      • Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni

      Yksityiskohtainen ääni, mukava istuvuus ja Spatial Audio -tilat

      Kuviopintaiset SecureFit-korvatyynyt tuntuvat kevyiltä ja ne varmistavat tukevan sekä tiiviin istuvuuden, jolloin myös äänenlaatu paranee. Philipsin Spatial Audio -toiminnossa on Cafe- ja Lounge-tilat, joilla saat musiikin kuulostamaan siltä kuin se olisi osa ympäröivää tilaa, mikä auttaa sinua keskittymään askareisiin kuuntelun lomassa.

      Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat

      Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

      Vakaa Bluetooth®-monipisteyhteys ja Auracast™

      Bluetooth® 6.0 varmistaa nopean ja vakaan yhteyden ja Auracast™-tuen ansiosta voit kuunnella julkisia äänilähetyksiä matkoillasi. Voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta yhtä aikaa ja hallinnoida laitteita sovelluksella. Lisäksi Microsoft Swift Pair helpottaa Windows-käyttäjien elämään merkittävästi.

      6 mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

      Kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joista kolme yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse keskustelukumppaniasi.

      Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

      Nämä IPX4-luokitetut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

      Jopa 48 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo

      Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 12 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 36 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 24 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 10 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

      Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi

      Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

      Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

      Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

      GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

      Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Taajuusalue
        20–20 000 Hz
        Kaiuttimen halkaisija
        10 mm
        Impedanssi
        32 ohmia
        Enimmäisteho
        5 mW
        Herkkyys
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Ajurityyppi
        Dynaamiset

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        6,0
        Bluetooth-profiilit
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        • SBC
        • LC3

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        26.50  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        24
        Leveys
        23.00  cm
        Kokonaispaino
        3.05  kg
        Korkeus
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Nettopaino
        1.57  kg
        Bruttopaino
        1.48  kg

      • Käyttömukavuus

        Äänenvoimakkuuden säätö
        Kyllä
        Vedenkestävyys
        IPX4
        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Monotila (TWS)
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Kosketa
        Google Fast Pair
        Kyllä
        Microsoft Swift Pair
        Kyllä

      • Sisäpakkaus

        Pituus
        12.30  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        3
        Leveys
        10.05  cm
        Korkeus
        10.00  cm
        Nettopaino
        0.20  kg
        Kokonaispaino
        0.336  kg
        Bruttopaino
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Virta

        Paristojen määrä
        3 kpl
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        8 + 24  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        12 + 36  tuntia
        Nopea lataus
        10 mins for 2 hrs
        Akkutyyppi (latauskotelo)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkutyyppi (nappikuulokkeet)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akun kokonaispaino
        13.27  g
        Akun kapasiteetti (kotelo)
        600  mAh
        Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet)
        60  mAh

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        10.9  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        9.6  cm
        Syvyys
        3.55  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Kokonaispaino
        0.093  kg
        Nettopaino
        0.066  kg
        Bruttopaino
        0.027  kg

      • Lisätarvikkeet

        Pikaopas
        Kyllä
        Korvatyynyt
        3 paria (S/M/L)
        Latauskotelo
        Kyllä

      • Muotoilu

        Väri
        Valkoinen
        Tyyli
        Nappikuuloke
        Korvaliitinmateriaali
        Silikoni
        Korvakiinnitys
        Nappikuuloke
        Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi
        Silikoninen korvatyyny

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        3 mics for each side

      • Mitat

        Latauskotelon mitat (L x S x K)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Nappikuulokkeen mitat (L x S x K)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Kokonaispaino
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        Hybridi
        Taustaäänitila
        Kyllä
        Mukautuva ANC
        Kyllä
        Mikrofoni ANC:tä varten
        2 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Monitoimikosketus
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      • Ympäristö

        Muovikuori
        sisältää 57 % kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

