Jopa 48 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 12 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 36 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 24 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 10 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.